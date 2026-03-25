Auf den Listen für Einreiseverbote des US-Außenministeriums steht bislang keiner der sechs Kandidaten. Allerdings werden diese ständig aktualisiert, zuletzt vergangene Woche. Sollte es eines der Länder bis zur WM noch treffen, könnte für Fans bei der Einreise etwa eine Kaution in Höhe von bis zu 15.000 Dollar fällig werden. Zurück gibt es die erst, wenn sie gemäß der Vorschriften wieder ausreisen.

Der Sieger aus Guadalajara spielt bei der WM in der Gruppe K ebenfalls im Akron-Stadion und in den USA unter anderem gegen Portugal. Wer sich in Monterrey durchsetzt, kommt in die hochklassig besetzte Gruppe I mit Frankreich, Senegal und Norwegen. Gespielt wird in Kanada und den USA.

Strapaziöse Anreise für das irakische Team

Auch der Iran-Krieg hat Auswirkungen auf die Playoffs. Die irakische Nationalmannschaft reiste unter schwierigen Umständen an. Denn im Land, das an den Iran grenzt, kommt es im Zuge des Kriegs in Nahost inzwischen täglich zu Angriffen mit Drohnen und Raketen. Weil der irakische Luftraum seit rund drei Wochen gesperrt ist, reiste das Team unter strikten Sicherheitsmaßnahmen auf dem Landweg ins benachbarte Jordanien für die Weiterreise mit einem Privatflieger nach Mexiko.

Wegen des Kriegs wandte sich der Präsident des irakischen Fußballverbands Ifa, Adnan Dardschal, vorab bereits in einem Brief an die FIFA. Das irakische Team stehe wegen der aktuellen Lage vor Hürden mit Blick auf das Turnier in Mexiko, erklärte er in dem Schreiben, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete. Der Weltverband lehnte eine Verlegung des Spiels aufgrund des engen Terminkalenders aber ab.

Kongo mit 100 Fans angereist

Die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo hat nach Angaben des Sportministeriums keine Angst, in Mexiko zu spielen. Man vertraue den Bemühungen der FIFA und mexikanischen Behörden, die Sicherheit während des Turniers zu gewährleisten. Das Team und 100 Fans flogen am Sonntag in Richtung Mexiko.