Mit dem Trainingsauftakt endet für Germania Ilmenau die Sommerpause – und der Blick richtet sich endgültig auf die Rückkehr in die Landesklasse. Nach drei Jahren Aufbauarbeit will Trainer Giehl den Verein nun dort etablieren, wo er ihn von Anfang an gesehen hat. Vor dem ersten Testspiel gegen Blau-Weiß Büßleben spricht der Coach über Demut, Kontinuität und die Vorfreude auf bekannte Gegner sowie neue Herausforderungen.