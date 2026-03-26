Am 21. Spieltag der Fußball-Thüringenliga empfängt die Spielvereinigung Geratal den TSV Gera-Westvororte. Die Gastmannschaft steht derzeit auf dem vorletzten 15. Tabellenplatz, demzufolge sind drei Punkte Pflicht für Geraberg. Das Hinspiel endete 1:1-Remis. Die Spielvereinigung ging in der 39. Minute mit 1:0 durch Seigel Rodney in Führung, musste jedoch spät den Ausgleichstreffer hinnehmen (82.). Mit dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag gegen die BSG Wismut Gera dürfte die Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg das nötige Selbstvertrauen haben, um die Punkte auf dem heimischen Kunstrasenplatz zu behalten.