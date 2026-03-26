Am 21. Spieltag der Fußball-Thüringenliga empfängt die Spielvereinigung Geratal den TSV Gera-Westvororte. Die Gastmannschaft steht derzeit auf dem vorletzten 15. Tabellenplatz, demzufolge sind drei Punkte Pflicht für Geraberg. Das Hinspiel endete 1:1-Remis. Die Spielvereinigung ging in der 39. Minute mit 1:0 durch Seigel Rodney in Führung, musste jedoch spät den Ausgleichstreffer hinnehmen (82.). Mit dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag gegen die BSG Wismut Gera dürfte die Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg das nötige Selbstvertrauen haben, um die Punkte auf dem heimischen Kunstrasenplatz zu behalten.
Fußball Geratal mit ungewohnter Anstoßzeit
Gian Luca Schmidt 26.03.2026 - 15:06 Uhr