Der 3:0-Sieg der Gastgeber gegen die Theaterstädter geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Borscher besaßen deutlich mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Über weiter Strecken gelang es der Heimelf, spielerisch zu überzeugen. Da sich auch die Gäste nicht versteckten, entwickelte sich eine muntere und ansehnliche Begegnung zwischen den beiden Mannschaften, die sich in der neuen Saison im Punktspielbetrieb aus dem Wege gehen.