München - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großem Bedauern auf die Verletzung seines Offensivspielers Serge Gnabry reagiert. "Es tut mir sehr leid für Serge", ließ der 38-Jährige auf Anfrage mitteilen. "Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht." Gnabry hat nach Angaben des FC Bayern München einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten und fällt "für längere Zeit" aus. Durch die Verletzung könnte der 30-Jährige womöglich die Fußball-WM im Sommer verpassen.