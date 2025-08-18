Fußball Fußball-Präsidenten: Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform fix

Mit dem 1. FC Union Berlin ist sogar ein Bundesligist mit dabei: "Die aktuelle Struktur benachteiligt Meister, deren sportliche Leistung nicht automatisch mit dem Aufstieg honoriert wird. Das widerspricht unserem Verständnis von sportlichem Wettbewerb", erklärte Union-Präsident Dirk Zingler. Die einhellige Meinung der Initiative lautet: Wer Meister wird, sollte direkt aufsteigen. Bis zum nächsten Jahr soll ein Reformmodell erarbeitet werden. Würde dieses dann 2026 beschlossen, könnte ab der Saison 2027/28 in der Regionalliga in einer neuen Struktur gespielt werden.