Fußball Fußball-Präsidenten: Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform fix

Frankfurt/Main - Die Fußball-Präsidenten aus allen Landesverbänden haben sich mit Blick auf die problematische Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga gemeinsam auf eine Arbeitsgruppe geeinigt. "Ich freue mich, dass wir uns einvernehmlich mit allen Landesverbandspräsidenten auf unser Ziel geeinigt haben, eine Arbeitsgruppe zum Thema Aufstiegsreform zu bilden", sagte Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen (SFV) und Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) der Deutsche Presse-Agentur.