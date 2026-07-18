Fußball: Fürth gewinnt Test nach Aufholjagd gegen Zürich

Mindelheim (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Sommertest gegen einen Profiverein gewonnen. Der Fußball-Zweitligist bezwang den FC Zürich aus der ersten Schweizer Liga dank einer Aufholjagd mit 3:2 (1:2). In Mindelheim traf Neu-Kapitän Felix Klaus zweimal per Foulelfmeter (29./72. Minute), auch Dennis Srbeny war erfolgreich (53.). Wegen eines Schweizer Doppelpacks kurz vor der Pause durch Perea Mendoza (40.) und Leandro Schödler (43.) hatten die Franken zwischen aber zurückgelegen.