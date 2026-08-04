Fußball: Für die Eintracht-Frauen zählt beim Miniturnier nur der Sieg

Valerenga oder Malmö mögliche Finalgegner

Als erste Aufgabe steht den Eintracht-Frauen an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) das Halbfinale gegen den AC Omonia Nicosia aus Zypern bevor, der seine Premiere auf dieser Ebene feiert. "Es ist nicht so einfach, an Material des Teams heranzukommen", sagt Arnautis. "Aber am Ende geht es darum, was wir selbst auf dem Feld machen." Sollten die Gastgeberinnen diese Hürde überwinden, träfen sie im Finale am Samstag (19.00 Uhr) auf den Sieger des Duells zwischen Valerenga IF aus Norwegen und Malmö FF aus Schweden.