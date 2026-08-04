Fußball: Für die Eintracht-Frauen zählt beim Miniturnier nur der Sieg

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt starten als erster und einziger Bundesligist schon in dieser Woche in ihre Pflichtspiel-Saison - unter mächtigem Druck. Beim Miniturnier der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation im heimischen Stadion am Brentanobad zählt für die Mannschaft von Cheftrainer Niko Arnautis nur der Sieg. Denn allein dieser garantiert das Weiterkommen in die dritte und letzte Phase vor dem Einzug in die Königsklasse. Dabei steckt das Team mitten im Umbruch.