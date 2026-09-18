Fußball: Frankreich-Trainer Zidane startet mit fünf Neulingen

Paris - Zinédine Zidane baut zum Start seiner Mission als Nationaltrainer Frankreichs das Team um Superstar Kylian Mbappé leicht um. Der frühere Welt- und Europameister nominierte für die ersten Länderspiele unter seiner Regie fünf Debütanten. Ein Comeback von Altstar Karim Benzema (38) wird es unter Zidane dagegen nicht geben, auch der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler N’Golo Kanté wird keine Berücksichtigung mehr finden. Die Bayern-Profis Michael Olise und Dayot Upamecano sind erwartungsgemäß dabei.