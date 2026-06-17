Fußball Flicks ehemaliger Co-Trainer Röhl jetzt Chef in Salzburg

Salzburg - Danny Röhl übernimmt Red Bull Salzburg als Cheftrainer. Der 37-Jährige, der bereits an der Seite von Hansi Flick Co-Trainer beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft war, wechselt von den Glasgow Rangers zurück in den RB-Kosmos und erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis Sommer 2029. Dem Vernehmen nach ist dafür eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro fällig. Der Club stellt ihn am Nachmittag der Öffentlichkeit vor, nachdem Röhl schon das erste Training geleitet hatte.