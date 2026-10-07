Die FIFA-Disziplinarkommission habe sich mit einer Beschwerde des nigerianischen Fußballverbands befasst, die als unzulässig zurückgewiesen worden sei. Das afrikanische Land hatte im Duell mit dem Kongo im November 2025 eine Niederlage kassiert - und bezog sich mit der Beschwerde auf die Zeit vor dem Spiel gegen Jamaika.