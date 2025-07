Infantino rechtfertigte die von ihm gesuchte Nähe zu Trump, der auch das Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) im MetLife Stadium in New York New Jersey besuchen werde. "Veranstaltungen wie die Club-WM oder die WM im kommenden Jahr sind sehr große Ereignisse mit hunderttausenden Besuchern", sagte Infantino.