FIFA-Experte: "Mbappé ist enorm"

"Was wir bei dieser WM bisher gesehen haben, ist Qualität", sagte der frühere dänische Nationalstürmer und Bundesliga-Profi Jon Dahl Tomasson. "Und damit meine ich: die technische Qualität. Die Position beim Schuss und zum Tor. Das Wissen, was jeder zu tun hat. Es ist unglaublich, wenn Spieler gefährlicher sind, als es der xG-Wert eigentlich aussagt."