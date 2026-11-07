Nürnberg/Frankfurt - Der Wechsel von Sportvorstand Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt könnte nach Aussagen von Nürnberg-Boss Peter Meier schon demnächst und damit früher als geplant vollzogen werden. Eigentlich hatten sich die Vereine auf den 1. Februar 2027 geeinigt: Dann sollte Chatzialexiou den Fußball-Zweitligisten verlassen und bei der Eintracht anfangen. Der 50-Jährige hat sich aber bereits intern beim "Club" verabschiedet, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Meier nun im Interview bei Sky verriet.