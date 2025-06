Das zweite Jahr ist für Aufsteiger immer das schwerere? Diese Fußball-Weisheit bedarf wohl einer Überarbeitung. Ruhig und souverän hat 2023-Aufsteiger FC Zella-Mehlis am Samstag (31. Mai) seine zweite Spielzeit in der Kreisoberliga auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Eine Position besser und drei Punkte mehr auf dem Konto als vor einem Jahr und nur halb so viele Niederlagen wie 2023/24. Die Empfehlung für Höheres ist damit also geschrieben, wenngleich FC-Präsident Oliver Gießler so weit noch nicht vorausschauen möchte. „Mit dem, was wir dann dieses Jahr doch erreicht haben, sind wir höchst zufrieden. Wir machen das nächste Saison genauso wie diese: Wir spielen erst mal unseren Fußball. Es sind wieder gute Teams dabei. Das wird nicht leicht.“