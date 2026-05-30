Trainerwechsel in England: Wirtz-Club Liverpool beurlaubt Trainer Slot

Viel Lob, aber wenig Erklärungen der Reds

"Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Club war, versteht sich von selbst", teilten die Reds in einer Stellungnahme am Mittag mit und lobten Slot für dessen Verdienste. Zu den Gründen für den Rauswurf gab es zunächst kaum Angaben. "Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Club weiter vorankommt", hieß es lediglich. "Dennoch basiert die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind, auf der Überzeugung, dass die Entwicklung der Mannschaft am besten durch einen Richtungswechsel bewältigt werden kann."