Fußball: FC Erzgebirge Aue empfängt Union Berlin zum Test

Aue - Kurz vor dem Punktspielstart nach der kurzen Winterpause treffen Drittligist FC Erzgebirge Aue und Bundesligist 1. FC Union Berlin in einem Testspiel aufeinander. Wie beide Clubs mitteilten, findet die Partie am 5. Januar, 18.30 Uhr im Auer Stadion statt. Union startet fünf Tage nach der Partie gegen den FSV Mainz 05 offiziell ins neue Fußball-Jahr, die Auer reisen zum Rückrunden-Auftakt am 17. Januar nach Rostock.