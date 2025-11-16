 
  2. Region

  4. FC Erzgebirge Aue empfängt Union Berlin zum Test

Fußball FC Erzgebirge Aue empfängt Union Berlin zum Test

Beide Clubs wollen sich im Erzgebirge den Feinschliff für die Fortsetzung der Saison holen. Für Union-Trainer Steffen Baumgart wird es ein besonderes Spiel.

Fußball: FC Erzgebirge Aue empfängt Union Berlin zum Test
1
Das Logo des FC Erzgebirge Aue. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Aue - Kurz vor dem Punktspielstart nach der kurzen Winterpause treffen Drittligist FC Erzgebirge Aue und Bundesligist 1. FC Union Berlin in einem Testspiel aufeinander. Wie beide Clubs mitteilten, findet die Partie am 5. Januar, 18.30 Uhr im Auer Stadion statt. Union startet fünf Tage nach der Partie gegen den FSV Mainz 05 offiziell ins neue Fußball-Jahr, die Auer reisen zum Rückrunden-Auftakt am 17. Januar nach Rostock.

Für Union-Trainer Steffen Baumgart wird es ein besonderer Ausflug ins Erzgebirge. Er feiert an diesem Tag seinen 54. Geburtstag.