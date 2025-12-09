Fußball: FC Bayern beendet Champions-League-Jahr gegen Sporting

 
FC Bayern beendet Champions-League-Jahr gegen Sporting

Zwei Wochen nach der bislang einzigen Saison-Niederlage in London gegen Arsenal peilen die Bayern wieder einen Sieg in der Königsklasse an. Gegner in München ist Portugals Meister.

Trainer Vincent Kompany beobachtet seine Spieler beim Abschlusstraining. Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Der FC Bayern bestreitet am Dienstag gegen Sporting Lissabon sein letztes Champions-League-Spiel des Jahres. Das Spiel gegen Portugals Fußball-Meister in der Münchner Allianz Arena wird bereits um 18.45 Uhr angepfiffen. 

Zwei Wochen nach der bislang einzigen Saison-Niederlage beim 1:3 in London gegen den FC Arsenal geht es für den deutschen Meister darum, mit einem Heimsieg Kurs auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale im neuen Jahr zu halten. "Der neue Modus erlaubt dir nicht viele Fehler. Wenn wir gewinnen, dann schaut es gut aus", sagte Nationalspieler Serge Gnabry.

Für den direkten Einzug ins Achtelfinale ist ein Platz unter den Top 8 nötig. Die Bayern belegen in der Tabelle vor den letzten drei Vorrunden-Partien mit zwölf Punkten Platz drei. Lissabon hat zwei Punkte weniger und ist Achter.