Fußball: FC Bayern beendet Champions-League-Jahr gegen Sporting

Zwei Wochen nach der bislang einzigen Saison-Niederlage beim 1:3 in London gegen den FC Arsenal geht es für den deutschen Meister darum, mit einem Heimsieg Kurs auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale im neuen Jahr zu halten. "Der neue Modus erlaubt dir nicht viele Fehler. Wenn wir gewinnen, dann schaut es gut aus", sagte Nationalspieler Serge Gnabry.