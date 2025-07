In der ersten Partie hatte Safi Essen nach 25 und 33 Minuten in Führung gebracht. Er nutzte seine Chancen nach einem Konter und per Heber eiskalt. Bereits nach sechs Minuten hatte er allerdings einen Foulelfmeter an die Latte des FC-Tores geschossen. Keven Schlotterbeck (70.) konnte zwar noch verkürzen, aber selbst die numerische Überlegenheit nach einer Gelb-Roten Karte gegen Essens Jannik Hofmann (84.) verhinderte die erste Testspielniederlage dieser Vorbereitungsperiode nicht.