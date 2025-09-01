Fußball "Farmers League"? Bundesliga spürt Englands Transfer-Macht

Obergrenzen - oder doch Abschaffung von 50+1?

Axel Hellmann geht einen Schritt weiter und fordert regulative Maßnahmen in Europa, "die diesen Wahnsinn ein bisschen eingrenzen". Der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt brachte in der Talkshow "Sky90" die Deckelung von Ablösesummen und Spielergehältern ins Gespräch. Der im nordamerikanischen Profisport bewährte Salary-Cap sei auf Sicht gar "unumgänglich", sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke der "Frankfurter Rundschau": "Ohne Gehaltsobergrenze läuft das alles noch mehr aus dem Ruder. Irgendwann werden sie das in England auch merken. Denn meines Wissens macht dort trotz der riesigen Budgets kaum ein Club Gewinn."

Nachdem der Investoren-Deal infolge heftiger Proteste gescheitert ist, sucht die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf anderen Wegen verstärkt nach Mehreinnahmen. "Wir Deutschen haben ein bisschen geschlafen. Der Deutsche hat es ganz gerne, im eigenen Saft zu schmoren", meinte Watzke.

Doch klar ist: Ein paar Millionen Euro mehr bei der Vermarktung im In- und Ausland werden die Lücke zur Premier League nicht schließen. Einzig der Bruch mit der "50+1"-Regel, die im Kern eine Stimmenmehrheit von Investoren an den Kapitalgesellschaften von Vereinen verhindert, wäre ein wirklicher Gamechanger. Die Stimmen für eine Abschaffung werden lauter, zuletzt plädierte auch Uli Hoeneß erneut dafür. Doch dagegen würde die aktive Fanszene erst recht Sturm laufen, und auch Watzke ist (noch) "nicht bereit, 50+1 dafür zu opfern".