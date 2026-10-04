Rijeka - Thomas Tuchel umarmte seinen Trainerkollegen Slaven Bilic schon, bevor die Partie überhaupt abgepfiffen war. Englands 7:0 in der Nations League gegen Kroatien war eine Machtdemonstration. "Fantastisch" sei die Leistung seiner Mannschaft gewesen, sagte Tuchel nach dem denkwürdigen Abend in Rijeka. Mittelfeldantreiber Jude Bellingham und Doppeltorschütze Harry Kane wurden besonders gefeiert. Und der Star des FC Bayern könnte in wenigen Tagen schon das nächste Kapitel Fußball-Geschichte schreiben.