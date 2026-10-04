Kane kann mit Shilton gleichziehen

"Unglaublich" sei dieser Auftritt gewesen, sagte Kane. "Vom Anfang bis zum Ende." Lange sei darüber geredet worden, dass die Three Lions auch mal eine konstante Leistung über 90 Minuten abliefern müssten. Das hätten sie diesmal getan - und wie eindrucksvoll. Kane selbst hatte die Show mit dem Führungstor in der 8. Minute eröffnet und in der zweiten Halbzeit noch einen zweiten Treffer nachgelegt. Gegen Tschechien könnte er am Dienstag sein 125. Länderspiel bestreiten und dadurch mit Englands Rekordhalter Peter Shilton gleichziehen."Das wäre schön", sagte der Münchner.