Der FCM agierte in Zweikämpfen mitunter halbherzig, hatte Glück, dass St. Pauli dies nicht nutzte. Die Führung erzielten die Magdeburger: Scheiterte Nadjombe noch an Ben Voll, traf Zukowski per Volley nach der anschließenden Ecke. Erst jetzt kamen die Blau-Weißen richtig in die Partie, wurden sicherer und attackierten den Gästestrafraum regelmäßig. Erst in der Schlussphase wurden die Gäste wieder aktiver, ohne aber gefährlich zu werden.