Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat den fünften Heimsieg in Serie eingefahren und einen neuen Vereins-Punkterekord aufgestellt. Gegen den FC St. Pauli siegten die Elbestädter nach Anfangsproblemen vor 27.716 Zuschauern mit 4:1 (1:0).
Gegen den FC St. Pauli holt der 1. FC Magdeburg den fünften Heimsieg in Serie und klettert auf Tabellenrang vier. Zwanzig Punkte aus elf Spielen bedeuten neuen Vereinsrekord in der 2. Bundesliga.
Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat den fünften Heimsieg in Serie eingefahren und einen neuen Vereins-Punkterekord aufgestellt. Gegen den FC St. Pauli siegten die Elbestädter nach Anfangsproblemen vor 27.716 Zuschauern mit 4:1 (1:0).
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Mateusz Zukowski (27.), Anselmo García Mac Nulty (48.), Herbert Bockhorn (89.) und Roko Simic (90.+1) trafen für den FCM. Eric Smith (58.) erzielte den Anschluss. Dazu sah Gästeprofi Louis Oppie die Rote Karte (82.). Magdeburg verbringt die Länderspielpause mit 20 Punkten auf Rang 4.
"Das war ein extrem wichtiger Sieg heute. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen, aber das Tor hat uns Auftrieb gegeben", sagte Mittelfeldspieler Torben Müsel. "Ich glaube nicht, dass es ein 4:1-Spiel war, aber wir sind zu Hause brutal effizient", schätzte Kapitän Dominik Reimann ein.
Magdeburgs Torjäger Zukowski kehrte nach einer Schulterprellung in die Startelf zurück, Leon Mergner ersetzte Falko Michel im Mittelfeld (muskuläre Probleme). Die Gäste pressten hoch, erzwangen immer wieder Fehlpässe und Ballverluste des FCM. Eine erste Torchance der Gäste setzte Branimir Hrgota übers Tor (5.). Auch St. Pauli leistete sich den ein oder anderen Schnitzer, war aber insgesamt zielstrebiger.
Der FCM agierte in Zweikämpfen mitunter halbherzig, hatte Glück, dass St. Pauli dies nicht nutzte. Die Führung erzielten die Magdeburger: Scheiterte Nadjombe noch an Ben Voll, traf Zukowski per Volley nach der anschließenden Ecke. Erst jetzt kamen die Blau-Weißen richtig in die Partie, wurden sicherer und attackierten den Gästestrafraum regelmäßig. Erst in der Schlussphase wurden die Gäste wieder aktiver, ohne aber gefährlich zu werden.
Magdeburg war auch nach der Pause sofort wach. Emmanuel Iyoha scheiterte mit einem Tunnel an Ben Voll (47.), doch nach der anschließenden Ecke erlief Mac Nulty die Flanke und drückte den Ball ins Tor. Magdeburg hatte anschließend zwar die Spielkontrolle, doch ein Fehlpass brachte die Gäste in die Partie. Zwar scheiterte Hrgota völlig frei an Reimann, doch die Ecke brachte Smith im Tor unter.
Danach drückten die Gäste auf den Ausgleich und der FCM konnte sich nur selten vom Druck befreien. St. Pauli übernahm komplett die Kontrolle, zeigte jetzt auch Kombinationsspiel und bespielte immer wieder den FCM-Strafraum. Einen der wenigen Entlastungsangriffe schloss der eingewechselte Felipe Chavez ab - neben das Tor (72.). Nach einem Foul an Iyoha sah St. Paulis Oppie die Rote Karte. Magdeburg nutzte den Platz und traf noch zweimal.