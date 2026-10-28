Istanbul - Der frühere niederländische Vize-Weltmeister Dirk Kuyt übernimmt vorerst das Traineramt beim türkischen Fußball-Traditionsclub Fenerbahce Istanbul. Das verkündete der Verein nach dem Abschied von Ismail Kartal, der nach dem 1:2 am Montag im Derby gegen Galatasaray zurückgetreten war. Kuyt, 104-maliger Nationalspieler von Oranje, gehörte dem Stab von Kartal an und soll vorerst als Interimstrainer fungieren.
Fußball Ex-Oranje-Star Kuyt wird Interimscoach bei Fenerbahce
dpa 28.10.2026 - 12:02 Uhr