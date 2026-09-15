Berlin - Toni Leistner hat seine Karriere als Profi-Fußballer beendet. Bei einer Veranstaltung bei den Stachelschweinen im Europacenter verkündete der 36-Jährigen seinen Rücktritt. "Ich bin 36, es ist irgendwann mal an der Zeit. Man war noch fit die letzten Jahre, vielleicht hat dann das die Entscheidung schwieriger gemacht, aber momentan bin ich extrem fine damit", wird der frühere Innenverteidiger, der 85 Spiele auf seiner letzten Station bei Hertha BSC absolviert hatte, von der "Bild" zitiert.