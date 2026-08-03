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Fußball Ex-Bundesliga-Profi Compper übernimmt Trainerjob in Belgien

Der frühere Innenverteidiger Marvin Compper wird Cheftrainer in Antwerpen. Bei der TSG Hoffenheim hat der frühere Innenverteidiger einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher.

Fußball: Ex-Bundesliga-Profi Compper übernimmt Trainerjob in Belgien
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Nächste Station Belgien: Marvin Compper übernimmt als Chefcoach in Antwerpen. (Archivbild) Foto: picture alliance / Guido Kirchner/dpa

Antwerpen - Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper heuert als Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an. Der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, bislang als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen angestellt, erhält in Antwerpen einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Club mitteilte. Compper spielte in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig.

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Am 19. November 2008 bestritt der frühere Innenverteidiger beim 1:2 gegen England sein einziges Länderspiel mit der DFB-Elf, das ihn zum ersten Hoffenheimer Nationalspieler machte.

Seine aktive Karriere beendete Compper 2020 beim MSV Duisburg in der 3. Liga. Anschließend begann er als Assistent der Zebras seine Trainerlaufbahn.