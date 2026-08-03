Fußball: Ex-Bundesliga-Profi Compper übernimmt Trainerjob in Belgien

Antwerpen - Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper heuert als Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an. Der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, bislang als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen angestellt, erhält in Antwerpen einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Club mitteilte. Compper spielte in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig.