Fußball: Europas Machtkampf mit Infantino - So geht es weiter

Was steht als Nächstes an?

Am Donnerstag kommender Woche wird es zur direkten Konfrontation zwischen Infantino und Teilen seiner Opposition aus Europa kommen. Beim Treffen des FIFA-Councils am Sitz des Weltverbands in Zürich werden unter anderem Ceferin und DFB-Präsident Bernd Neuendorf dabei sein. Dabei wollen die europäischen Vertreter ihre Vorstellungen verdeutlichen. Außerdem steht auch die Zukunft des FIFA-Friedenspreises auf der Agenda, den Infantino an US-Präsident Donald Trump verliehen hatte, was für massive Kritik gesorgt hatte.