Generalprobe unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Am Donnerstag steht die EM-Generalprobe in einem Länderspiel gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Finnen an. Diese Partie wird am DFB-Campus in Frankfurt/Main unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Am Tag zuvor muss Trainer Antonio Di Salvo sein offizielles 23-Mann-Aufgebot an die UEFA melden.