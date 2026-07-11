Fußball-Europameisterschaft: Deutsche U19 unterliegt Spanien im EM-Finale

Wrexham - Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat ein starkes EM-Turnier nicht mit dem Titelgewinn krönen können. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes verlor das Endspiel im walisischen Wrexham gegen den hohen Favoriten Spanien mit 0:2 (0:1). Auch ohne den ersten EM-Titel seit zwölf Jahren darf das Team von Trainer Christian Wörns auf eine starke Endrunde zurückblicken. Mit nun zehn Titeln ist Spanien der Rekordsieger in dieser Altersklasse. Deutschland gewann das Turnier wie England und Italien zweimal.