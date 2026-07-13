Fußball Ernüchterung nach dem Hype? Das Erbe des Soccer-Sommers

Nüchtern betrachtet, ist die USA gegen zweitklassige Gegner furios in das Turnier gestartet. Und wurde von Belgien schließlich in die Realität zurückgeholt. "Wir hatten die Möglichkeit, etwas Besonderes zu schaffen. Wir haben versagt", bilanzierte Mittelfeldspieler Tyler Adams.

Medien und Sponsoren versprachen sich einiges von dieser WM und dem US-Team. Praktisch direkt nach dem Aus glitt der Fokus wieder rüber zu den erfolgreicheren Frauen, und die Frage kam auf, warum die Männer nicht liefern.

Ein Problem ist auch die fehlende Identifikation. Während die Frauen in den USA in Clubs spielen und sehr präsent sind, verdienen die Führungsspieler von Pochettino ihr Geld in Europa statt in der MLS.

Die Zukunft der Stadien

Das Erlebnis in den Arenen der WM war teilweise spektakulär. Gewaltige Anzeigetafeln von der Größe mehrerer Tennisplätze, klimatisierte Innenräume, Live-Musik und ein Promi-Faktor, den es noch bei keiner WM gab. Doch die Realität ist: In der MLS wird man kaum eines dieser Stadien wiedersehen.

Lediglich die Stadien in Atlanta, Foxborough und Seattle werden von US-Teams der nationalen Liga genutzt. Die weiteren Teams haben eigene, deutlich kleinere Arenen oder sind Mieter in einem Baseball-Stadion wie der New York City FC. Der Club eröffnet im nächsten Jahr sein eigenes Stadion - es soll laut Vereinsangaben das erste fußballspezifische Stadion in New York sein.

Das ist nicht unbedingt schlecht, vor allem wenn man die Zuschauerentwicklung der MLS in Betracht zieht. Die WM-Stadien wären dafür überdimensioniert und würden zu einer Kostenfalle werden. Außerdem wurden alle WM-Stadien in den USA ursprünglich für Football konzipiert, was allein schon aufgrund des größeren Fußball-Spielfeldes zu großen Herausforderungen führte.

Kleinere, moderne, speziell auf Fußball ausgerichtete Stadien sind deshalb ein positiver Faktor für die weitere Entwicklung. Sie lassen sich nicht nur wirtschaftlicher betreiben, sondern verleihen dem Sport eine eigene Identität.