Der Jubel war groß, als die A-Junioren der SG Borsch/Buttlar/Vacha Anfang Mai in Arnstadt den Thüringenpokal gewannen. Sportlich hatte sich die Spielgemeinschaft aus der Rhön gegen die Konkurrenz vom ZFC Meuselwitz durchgesetzt und sich damit eigentlich das Recht verdient, Thüringen im DFB-Pokal der Junioren zu vertreten. Doch aus der Vorfreude auf die nationale Bühne wurde innerhalb große Ernüchterung. Der Grund: Spielgemeinschaften sind nach den Durchführungsbestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den Wettbewerb nicht zugelassen.