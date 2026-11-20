Blackpool - Auf diese Überraschung hätte Ian Evatt sicherlich gern verzichtet: Am Morgen gratulierte der FC Blackpool seinem Trainer noch zum Geburtstag, am Nachmittag war er seinen Job los. Besonders kurios: Via X hatte der englische Fußball-Drittligist Evatt hoch leben lassen und einen schönen Tag gewünscht. Nicht einmal sieben Stunden später verkündete man das Aus des Ex-Profis nach nur zwölf Monaten im Amt.