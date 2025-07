Wenn sich irgendwo jemand alleine gegen einen Trend stellt und sich gegen diesen behauptet, wird schnell mal der Vergleich mit einem berühmten Dorf in Gallien herangezogen, dass sich allein auf weiter Flur gegen die Römer behauptete. Auch was Fußballvereine und ihr Überleben, dass hier im ländlichen Bereich oft nur noch in Spielgemeinschaften möglich ist – angeht, gibt es diese Beispiele. Eines davon ist Empor Dreißigacker. Ohne einen SG-Partner behauptet sich dieser Verein mit zwei Herrenteams und einer stetig wachsenden Nachwuchsabteilung. Und genau auf deren Gründung im Jahr 2007 ist auch der Erfolg dieser Sportgemeinschaft zurückzuführen.