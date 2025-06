Berger geht als Nummer 1 in das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Die DFB-Frauen haben ihr erstes Gruppenspiel am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen. Ihre Kolleginnen haben die erste Phase des Trainingslagers bereits hinter sich und starteten nun übers Wochenende in den letzten Feinschliff. Am Montag reist die deutsche Auswahl dann ins EM-Quartier nach Zürich.