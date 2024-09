Fußball-EM Kroos: "Darf ich mich jetzt Europameister nennen?"

In diesem Fall "hätte ein Strafstoß verhängt werden müssen", heißt es zu der vieldiskutierten Szene in einem Bericht der UEFA-Schiedsrichterkommission, aus dem das spanische Portal "Relevo" zitiert. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ließ das Spiel beim Stand von 1:1 in der Verlängerung weiterlaufen, entschied nicht auf Handelfmeter. Auch der Videoassistent griff nicht ein. Deutschland verlor 1:2 nach Verlängerung.