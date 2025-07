Fußball-EM DFB-Team träumt vor Spanien-Kracher von "was ganz Großem"

Beim bisher letzten EM-Duell gegen Spanien gab es in der Vorrunde 2022 ein 2:0 - nach Toren von Bühl und Alexandra Popp. Erst nach diesem Turnier starteten Putellas, Bonmatí und Co. ihren Siegeszug, gekrönt mit dem WM-Triumph in Australien. Dass das deutsche Nationalteam in acht Vergleichen noch nie gegen Spanien verloren hat (fünf Siege, drei Unentschieden), ist daher nur eine statistische Randnotiz.

DFB-Elf erwartet "ungeheure Passqualität"

Gegen den Topfavoriten erwartet DFB-Sportdirektorin Nia Künzer "eine ungeheure Passqualität, gepaart bei einer gewissen Abgezocktheit". Da werden die deutschen Frauen viel hinterher hetzen müssen.

Angreiferin Hoffmann glaubt, dass im Halbfinale ähnliche Tugenden wichtig sein werden wie gegen Frankreich. "Es wird vielleicht noch etwas mehr aufs Spielerische ankommen – dann auch gern mal zur Elft, wenn wir hoffentlich mehr den Ball haben."

Der Titeltraum lebt mehr denn je beim Olympia-Dritten von 2024. Nüsken hatte schon in der Euphorie nach dem Halbfinal-Einzug angekündigt: "Wir wollen jetzt das Ding nach Hause holen. Wir sind so ein unfassbar geiles Team und ich glaube, dass wir es schaffen können." Für Hoffmann hat der Halbfinal-Einzug bewiesen, "dass alles, was wir vorher gesagt haben, nicht nur Phrasen sind."

EM als "Wahnsinns-Learning"

Auch wenn's gegen Spanien schiefgeht - vom Frankreich-Spiel werden die DFB-Verantwortlichen noch lange zehren können. "Natürlich ist das für uns eine Bestätigung für den Weg, den wir vor acht Monaten begonnen haben zu gehen, mit der Kaderveränderung, einer anderen Spielphilosophie", sagte Künzer.

Die EM sei ein "richtig wichtiger Entwicklungsschritt", "ein Wahnsinns-Learning. Das nehmen die Spielerinnen mit." Das gilt aber auch für die Defensivschwäche in den Gruppenspielen und den propagierten Angriffsfußball mit Weltklasse-Flügelstürmerinnen wie Bühl und Jule Brand, der bisher in der Schweiz nur phasenweise zu sehen war.