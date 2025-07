Fußball-EM Berger heldenhaft: DFB-Team in der Einzelkritik

Giovanna Hoffmann: Stand überraschend für Torjägerin Lea Schüller in der Startelf, nach drei Jokereinsätzen in der Vorrunde. Die Leipzigerin machte vorn die Bälle fest. Tat mit ihrer Körperlichkeit dem Team richtig gut. Erhielt ganz viel Applaus beim Abgang.

Klara Bühl: Hatte in Elisa de Almeida eine Weltklasse-Verteidigerin gegen sich und offensiv zunächst nicht so auffällig wie sonst. Schlug den Eckball zum Ausgleich. Machte dann in der zweiten Halbzeit mehr Dampf.

Sophia Kleinherne: Kam in der 20. Minute für die angeschlagene Linder zu ihrem EM-Debüt. Fügte sich gut ein und zeigte, das mit ihr noch zu rechnen ist.

Lea Schüller: Kam in der Verlängerung für die völlig erschöpfte Hoffmann und wurde gleich mit "Schüller, Schüller"-Sprechchören begrüßt. Das erhoffte Jokertor gelang ihr aber nicht.

Selina Cerci: Die Hoffenheimer Offensivkraft ersetzte in der 114. Minute Kett, die am Ende von Krämpfen geplagt war. Konnte sich nicht mehr groß in Szene setzen.

Sara Däbritz: Die einzige verbliebene Europameisterin von 2013 durfte kurz vor Ende der Verlängerung auf den Platz. Sollte mit ihrer Ballsicherheit helfen, damit das deutsche Team keinen mehr fängt. Setzte den Ball beim Elfmeterschießen sicher ins Netz.

Linda Dallmann: Auch nur ein Kurzeinsatz für die Spielmacherin der beiden ersten Gruppenpartien. Trotzdem wird ihr das 70. Länderspiel lange in Erinnerung bleiben.