"Trägt Verantwortung - auf und neben dem Platz"

"Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gesehen, welch wichtige Rolle Klara hat in dieser Mannschaft mit ihrer Dynamik, mit ihrer Power, mit ihren Eins-gegen-Eins Situationen", sagt DFB-Sportdirektorin Nia Künzer vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich. "Sie ist jetzt nicht in der Kapitänsrolle oder so. Aber ich finde, sie zeigt auf ihre Art, dass sie Verantwortung trägt - auf und neben dem Platz", ergänzt Künzer.