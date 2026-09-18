Mainz (dpa/lhe) - Mit einem Kraftakt haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ihr erstes Bundesligaduell bei Aufsteiger FSV Mainz 05 gedreht und nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 (0:2) gewonnen. Marthine Østenstad (58. Minute), Nina Lührßen (65.) und Rebecka Blomqvist (70.) stellten den Erfolg sicher, nachdem Kara Bathmann (6.) und Sabina Jackson (30.) den damit weiter punktlosen Aufsteiger überraschend in Führung gebracht hatten.
Fußball Eintracht-Frauen drehen Partie bei Aufsteiger Mainz
dpa 18.09.2026 - 20:31 Uhr