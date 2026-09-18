Fußball: Eintracht-Frauen drehen Partie bei Aufsteiger Mainz

Die Mainzerinnen waren für die Begegnung mit den Nachbarinnen aus Hessen erstmals vom Bruchwegstadion in die Mewa-Arena umgezogen. 16.500 Fans sorgten für gute Stimmung auf den Rängen und sahen eine lange Zeit ausgeglichene Partie, in der sich das Spitzenteam aus Hessen am Ende auch dank eines tieferen Kaders durchsetzen konnte. Die Mainzerinnen bleiben damit Schlusslicht der Liga, die Eintracht übernimmt vorerst die Tabellenspitze.