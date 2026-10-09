Frankfurt (dpa/lhe) - Ob Eintracht Frankfurt nach der langen Länderspielpause bei RB Leipzig mit den Nationalstürmern Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib auflaufen wird, hat Coach Adi Hütter noch offen gelassen. Doch gerade die taktische Herangehensweise beschäftigt den 56-Jährigen vor dem Bundesligaspiel bei den Sachsen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Eine Umstellung auf eine Dreierkette könnte zulasten eines Stürmers gehen.
Fußball Eintracht Frankfurt vor Leipzig mit Systemfrage
dpa 09.10.2026 - 17:30 Uhr