Fußball Eintracht Frankfurt vor Leipzig mit Systemfrage

In Leipzig setzt die Eintracht unabhängig von der Aufstellung auf ihre gute Auswärtsbilanz bisher. Ein Remis und ein Sieg stehen aktuell zu Buche. Allerdings verlor Leipzig sein letztes Heimspiel Ende Januar. Im Vorjahr gab es zudem eine 0:6-Klatsche für die Hessen. In den vergangenen zehn Jahren gelang überhaupt erst ein Dreier bei RB.