Fußball: Eintracht Frankfurt stattet Talent mit Profivertrag aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Talent Julian Etse mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Hessen mitteilten, soll sich der 20 Jahre alte Abwehrspieler in Ruhe auf höherem Niveau entwickeln. Er habe in den vergangenen Monaten einen sehr großen Schritt gemacht und bringe spannende Voraussetzungen für die Position des Innenverteidigers mit, sagte Sportdirektor Timmo Hardung.