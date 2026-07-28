Fußball: Eintracht Frankfurt holt brasilianisches Abwehrtalent

"Zu einem Verein mit einer so großen Tradition zu wechseln, der regelmäßig an bedeutenden Wettbewerben teilnimmt, ist ein wahr gewordener Traum und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere", sagte Otávio laut Clubmitteilung. Der Brasilianer bekommt es in Frankfurts Abwehrzentrum mit starker Konkurrenz wie Robin Koch und dem Belgier Arthur Theate zu tun. In einem System mit Dreierkette würden Otávios Chancen auf einen Stammplatz deutlich steigen.