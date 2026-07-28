Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat das brasilianische Abwehrtalent Otávio verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 ausgestattet. Die Verpflichtung des 20-Jährigen vom portugiesischen Club CF Estrela Amadora teilten die Hessen am Morgen mit. Zu den Transferdetails machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben. Kolportiert wird eine Ablösesumme von knapp fünf Millionen Euro.
Fußball Eintracht Frankfurt holt brasilianisches Abwehrtalent
dpa 28.07.2026 - 10:02 Uhr