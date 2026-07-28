Berlin - Eine deutsche Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2042 hätte aus Sicht von Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann gute Aussichten. Auch eine Kandidatur für 2038 würde Hellmann nicht chancenlos sehen, wie er dem Portal "The Athletic" sagte. Die letztendliche Verantwortung liege bei Bernd Neuendorf, dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes. Ob sich der DFB bewirbt, ist offen. Zuletzt sollte erstmals die Führung der Bundesliga in die Debatte einbezogen werden. Dort ist Hellmann Mitglied des Präsidiums.