Fußball: Einflussnahme? Vorermittlungen gegen PSG-Präsidenten

Paris - Die französische Justiz hat Vorermittlungen gegen Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi eingeleitet. Dabei gehe es um den Vorwurf illegaler Einflussnahme, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte sich die Organisation Anticor, die sich gegen Korruption einsetzt, mit Blick auf TV-Rechte an die Justiz gewandt. Die Vorermittlungen sollen nun prüfen, ob an dem Vorwurf etwas dran ist. Al-Khelaifis Anwalt wies die Anschuldigungen zurück, wie französische Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichteten.