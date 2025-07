Die Fußball-Landesmeistertitel der Frauen und im Nachwuchsbereich (B/C/D- Juniorinnen) bleiben wie in der Vorsaison 2023/24 in der Theaterstadt Meiningen. Hinzu kamen in der vergangenen Spielzeit noch alle drei Nachwuchs-Pokale und zwei Nachwuchs-Hallenmeistertitel. Da fällt die Bilanz natürlich sehr positiv aus.