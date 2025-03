Die Gesamt-Prämie setzt sich aus zwei wesentlichen Teilen zusammen: aus einer Leistungsbeteiligung in Höhe von 475 Millionen Dollar und einer Teilnahmebeteiligung in Höhe von 525 Millionen Dollar. Bei der erstmals im XXL-Formal mit 32 Teams ausgetragenen Club-WM treten aus der Bundesliga der FC Bayern München und Borussia Dortmund an.