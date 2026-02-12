Ortwin Schmeling ist seit vielen Jahrzehnten ein verdienter Funktionär im Thüringer Fußball. Seit 1992 steht er an der Spitze seines Heimatvereins FSV Silvester Bad Salzungen. Außerdem gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Kreisfußballfachausschusses Westthüringen. Im KFA stand Ortwin Schmeling von 2013 bis 2020 als Vorsitzender an der Spitze. Er übergab das Amt an Thomas Philipsen und fungiert seitdem als sein Stellvertreter. Ortwin Schmeling gehört zum Vorstand des Thüringer Fußball Verbandes und ist Vorsitzender des Breitensportauschusses, in dem er sich seit 2008 engagiert. Für sein unermüdliches Engagement im Ehrenamt erhielt Ortwin Schmeling zahlreiche Auszeichnungen. So wurde ihm 2020 mit der Verdienstnadel des Deutschen Fußball Bundes die höchste Auszeichnung, die der DFB verliehen. Neben seinem Engagement im Sport war Ortwin Schmeling viele Jahre im Bad Salzunger Stadtrat aktiv.