Zu den Ausgezeichneten bei der Ehrenamtsveranstaltung im Bad Salzunger Panoramahotel „Am Frankenstein“ gehörte Schiedsrichter André Blank, der für die SG Borsch 1925 aktiv ist. Er darf sich über eine fünf Tage Sport & Bildungsreise Reise an die Costa Brava freuen. Für den gerade 25-jährigen Oberligaschiedsrichter war dies eine richtige Überraschung, denn er ist der erste Schiedsrichter aus dem Bereich des Kreisfußballausschuss Westthüringen, dem diese Ehrung zuteil wurde.