Stuttgart - Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kann nicht nachvollziehen, dass Cristiano Ronaldo seine Karriere in der portugiesischen Nationalelf auch im Alter von 41 Jahren fortsetzen will. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in diesem Sommer habe gezeigt, dass der frühere Weltfußballer "nicht mehr der Ronaldo ist, so wie wir ihn so schön in Erinnerung haben", sagte der TV-Experte beim "Fußball-Kongress" in Stuttgart. Ein Spieler müsse dann "verstehen, dass die Zeit zu gehen jetzt reif ist. Aber er kapiert es nicht."