München - Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht für Leon Goretzka beim FC Bayern München keine Zukunft. "Er muss langsam erkennen, dass er offenbar wirklich kaum eine Chance hat – und sich nun Gedanken machen, ob er nicht schon im Winter den Schritt gehen will, den er im vergangenen Sommer nicht gehen wollte. Er sollte ernsthaft an einen Wechsel denken", schrieb der ehemalige Bayern-Spieler in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online.de".